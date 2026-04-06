俳優の勝野洋（76）が6日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。妻キャシー中島が結婚を決めたきっかけを明かした。池内淳子さんの息子役を演じたドラマ「ひまわりの家」を振り返り、「太郎という子どもが、ちっちゃい子役の子がいて。その子と僕がじゃれ合ってるシーンがあったんですよ。どうもそういうのを見てて、なんかうちの女房がそれを…、そのシーンを見たらしいんですね。そのシーンを見て、聞いた話に