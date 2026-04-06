元宝塚歌劇団月組の女優、彩星りおんが6日までにインスタグラムを更新。第3子三女の出産を報告した。彩星は「先日第三子となる女の子を出産いたしましたお産には娘2人も立ち会ってくれて心温まる一生の思い出になりました。長女は感動で涙を流し、次女は熱血応援で盛り上げてくれました。私は全くもってお産に集中できませんでしたが、それもまた良い思い出です」と報告し、3人の娘達とのショットをアップした。続けて「退院のセ