タレントでモデルの藤田ニコルが出演する、ニベア花王の制汗剤「8×4アロマスイッチ」の新CMが公開され、その“想定外の色気”がじわじわと話題を呼んでいる。「今回のCMのテーマは『さらっと踏み出す。』で、新しい一歩を軽やかに踏み出す女性像を描いた内容です。『さらっと汗ケア・さらっとおでかけ・さらっとステップ・さらっとフォロー』といったテロップがリズミカルに重なり、全体は明るく清潔感のある“王道のさわやか路