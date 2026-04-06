Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年4月3日（金）0時から4月6日（月）23時59分まで「Amazon新生活セール Final」を開催中。現在、モバイルバッテリー・充電器・MagSafe対応ワイヤレス充電・Apple Watch充電・USB-C/Lightningケーブル・スマホスタンドを統合した、Philips（フィリップス）の「コ