木原稔官房長官は６日に開いた会見で、中東情勢の悪化で供給不足が心配されるプラスチック原料のナフサに関して言及した。ナフサが６月に供給が確保できなくなるという情報がＳＮＳを中心に広がっているが、木原氏はこれを明確に否定。「ナフサでありますが、原油を精製して作られる石油化学製品の一種であり、プラスチックを始めとする化学製品の原料であります。このナフサに関連する製品等についてまず申し上げれば『日本は