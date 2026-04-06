Photo: Yuhei Tokimatsu サングラスは、シーンごとに求める機能やデザインが異なるので複数持ちしがちだが、できれば1本にまとめたい。筆者も最近ランニングを始めて、普段の外出でもそのまま使えて、走ってもズレにくいサングラスが欲しくなった。そこで見つけたのが、goodr（グダー）のハーフリムタイプのサングラス「【FLEX G】THAT NEW ASPHALT SMELL」（税込6,490円）だ。ハーフリムな