交通安全への決意表明を行う地元の保育園児岡山・北区 6日、「春の全国交通安全運動」が始まり、岡山県は自転車の交通ルールを守ることなどを呼び掛けました。 交通安全運動初日の6日、岡山市で推進大会が開かれ、警察官や地元ボランティアら約100人が参加しました。大会では地元の保育園児が交通安全への決意表明を行いました。 岡山県の重点目標の一つが「自転車などの交通ルールの理解・遵守の徹