嵐のラストツアーの名古屋公演が、4月6日からスタートします。会場のバンテリンドームナゴヤは、ファンで熱気に包まれています。国民的グループ「嵐」は、5月末でのグループ活動終了を発表していて、5人そろってファンに別れを告げるラストツアーで全国を回っています。6日から名古屋公演が始まり、会場のバンテリンドームナゴヤは、グッズを買い求めたり写真を撮ったりと、全国