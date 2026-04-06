女優の恒松祐里が5日、自身のインスタグラムを更新。人生初となるショートカット姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】ショートカットの恒松祐里正面から見たところ恒松は、「new hair」「役で人生初のショートカットにしました」「念願のショート！！！髪乾かすのがめちゃ早いです」とつづり、ヘアスタイルを一新したことを報告した。投稿では、これまでのロングヘアから一変したショートヘア姿を公開。横顔のカッ