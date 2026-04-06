女優の中山忍が5日にインスタグラムを更新。田園風景の中で佇むソロショットを披露すると、ファンから「綺麗」「とても素敵です」といった声が集まった。【写真】中山忍、姉・美穂さんとの2ショット中山は投稿の中で、6月19日公開の舘ひろし主演映画『免許返納!?』への出演をファンに報告。写真には、田園風景の中で笑顔で佇む中山の姿が収められている。映画では、舘演じるアクションスター南条弘の妻・遥を演じている中山。