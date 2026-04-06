ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#10が5日放送。#10では、スタジオゲストに元モーニング娘。メンバーで、元テレビ東京アナウンサー、紺野あさ美が出演し、過酷なワンオペ育児を語った。【写真】元モー娘。紺野あさ美“すっぴん”35歳ワンオペママのリアル公開新コーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、“ワンオペママ”をテーマにトークを展開。紺野や、実業家のMALIA.、ギャル