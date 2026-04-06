ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#10が5日放送。#10では、スタジオゲストにMALIA.が登場。日本を離れドバイに移住した理由を明かした。【写真】元乃木坂・2児の母、規格外の“子ども部屋”に驚きすごすぎて「あんまり参考にならない」2022年から三男とドバイへ移住したMALIA.は、日本を離れたリアルな理由を告白。「（三男が）0歳の時にシングルマザーになったので、シングルマザーで名門私立の幼小中高一貫