運転免許を取得する方法として、自宅や学校から教習所に通う「通学」と短期間で集中的に取り組む「合宿」の２つが大きく挙げられる。それぞれに利点があり、取捨選択は人によって分かれる。株式会社ＮＥＸＥＲと北海道モビリティスクールが、運転免許を持っていると回答した全国の男女５００名を対象に運転免許をを取得する上で「通学」と「合宿」のどちらを選ぶのか、またその満足度への調査を実施。全体の９４．０％が「通