◆第４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル＝３着までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）第４４回ニュージーランドＴ・Ｇ２（４月１１日、中山＝３着までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）に挑むロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は、中山の芝１６００メートルでデビューから２連勝中。同じ舞台への３戦連続投入で、無敗の重賞制覇を狙う。昇級戦だ