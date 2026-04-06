名古屋市東区で若者4人組にスタンガンのようなものを突きつけられ、現金を奪われる事件が相次ぎました。 【写真を見る】名古屋で“スタンガン強盗” 東区で2件 中高生が若者4人組から現金奪われる 千種区でも… 関連は？ きのう午後6時ごろ東区矢田南の商業施設で、男子中学生2人が10代くらいの4人組にナイフやスタンガンのようなものを突きつけられ「金を出せ」と脅され、現金1万1000円を奪われました。 男子中学生2人は、スタ