ミュージカル「新テニスの王子様」や「ＳＨＯＷＢＹＲＯＣＫ！！」などに出演した俳優の高橋怜也が６日、舞台「逃亡者は北へ向かう」（６月１２日開幕）で初主演を務めることが発表された。「孤狼の血」や「盤上の向日葵（ひまわり）」などで知られる人気作家・柚月裕子氏の同名小説が原作。震災後の状況下で浮き彫りになる人間の罪や喪失、それでもなお生き続けようとする意志を持った人々の姿が描かれる。高橋は震災直後