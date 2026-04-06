ロッテは６月１０日の中日戦（ＺＯＺＯ）で開催するイベント「ＴＥＡＭ２６デー」に球団ＯＢで本紙の加藤翔平記者（３５）、岡田幸文氏（４１）、大嶺祐太氏（３７）が来場すると６日、発表した。当日は球場外周ステージにてトークショーや写真撮影会を実施し、試合前セレモニーでグラウンドも登場する予定。「ＴＥＡＭ２６デー」は球団公式ファンクラブ「ＴＥＡＭ２６」の２０周年を記念し、今年度のＴＥＡＭ２６有料会員やフ