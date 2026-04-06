３日、六盤水市鐘山区を流れる水城河沿いの桜並木。（ドローンから、六盤水＝新華社記者／陶亮）【新華社貴陽4月6日】中国貴州省六盤水市鐘山区を流れる水城河のほとりで桜が見頃を迎え、多くの市民や観光客を引き付けている。地元ではここ数年、川辺の桜並木を活用し、花見関連の産業チェーンを拡大。自然景観を経済効果へと転換させてきた。観光はスーパーや飲食店などと連動し、消費の潜在力を活性化させる新たな成長分野と