乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、14日に発売する1st写真集『エチュード』より、封入特典ポストカード第6弾が解禁された。【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット今回解禁されたのは、噴水のある公園で、濡れて張り付いたTシャツを脱いだ瞬間を切り取った一枚。あどけない笑顔が印象的なカットとなっている。『エチュード』の封入特典ポストカードは全部で6種あり、これが最後に公開さ