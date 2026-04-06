Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月6日の第1試合に出場する4選手を発表した。激戦のレギュラーシーズンから1週間空いて、今日からセミファイナルが開幕。ポイント半分持ち越しにより、グッと差が縮まった上位3チームの直接対決がいきなり実現する。【映像】セミファイナル開幕！レギュラーシーズン開幕直後から首位を快走したEX風林火山、終盤に猛追したKONAMI麻雀格闘倶楽部とBEAST X。最