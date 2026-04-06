3回の離婚を経験し、20年ものあいだ恋愛から遠ざかっていた60歳の妻が、34歳年下の弟子と出会い人生最後の恋を実らせた。【映像】26歳夫にキスする60歳美人妻2026年4月5日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』は、MCの藤井隆と井上咲楽が新婚さんの驚きの日常や馴れ初めを深掘りするトークバラエティ。今回は、大衆演劇の師匠と弟子として出会った年の差カップルの濃密な恋模様が明かされた。妻の広美さんは、実は過去に3