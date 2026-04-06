6日の参院予算委員会で、立憲民主党の古賀之士議員が、先日の日米会談で日本側から提案した石油の日米共同備蓄の意図について、赤沢経産大臣に質した。【映像】赤沢大臣「仮定の質問にお答えすることは差し控えたい」赤沢大臣は「シーレーンのリスクがなく、運搬日数も中東と比べて約10日程度短く済むアラスカ産原油は、例えば我が国にとってゲームチェンジャーとなる可能性を秘めております。こうした米国での原油生産拡大の