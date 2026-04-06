6日は気温が上昇し、夏日となった地域もありました。一方で、東京の「水がめ」の1つには渇水の危機が迫っています。都民の水を支える東京の水がめが今、水不足のピンチを迎えています。ダムを見にきた人：ちょっとやばいですよね。もっと節水しないとまずいと思う。イット！が6日に向かったのは、東京・奥多摩町の小河内ダムです。満水なら、都民40日分の飲み水を賄うことができる小河内ダム。ところが現在はその半分以下、13.5日