自民党の党員数が発表され、全体では前の年に比べ減少しましたが、高市首相の地元の奈良は、前年比233％と大幅に増加しました。自民党によりますと、去年の党員数は100万3298人で前年比97％、約2万5000人の減少となりました。一方で、高市首相のお膝元である奈良県では首相の人気を背景に前年比233％、2万人以上の増加となったということです。松野組織運動本部長は、全体としての党員の減少について、「国民の政治に対する不信が