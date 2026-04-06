乃木坂46の川〓桜（22）のファースト写真集「エチュード」（4月14日に新潮社から発売）の封入特典ポストカード第6弾が公開された。今回解禁されたのは、噴水のある公園で、ぬれて張り付いたTシャツを脱いだ瞬間を切り取った1枚。あどけない笑顔が印象的なカットとなっている。初めてのソロ写真集はかねて憧れがあったというフランスで撮影。ニースとパリ、気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を