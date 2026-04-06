今季のミランで大きく飛躍を遂げた選手の1人が20歳のDFダヴィデ・バルテサギだ。今季よりチームに復帰した指揮官マッシミリアーノ・アッレグリは、バルテサギを左ウイングバックに抜擢。当初は経験豊富なエクアドル代表DFペルビス・エストゥピニャンがこのポジションに入ると見られていたが、エストゥピニャンが怪我で離脱している間にバルテサギが一気に伸びてきた。今季はウイングバックに入る機会が多いが、193cmとサイズもある