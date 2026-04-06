注目されていたボルシア・ドルトムントのセール・ギラシの去就は、退団の方向に傾きつつあるようだ。ギラシとドルトムントとの契約は2028年6月末までとなっているが、ドイツ紙『Bild』によればギラシ本人は最近数週間のうちに自身の今後について熟慮を重ね、ついに今年夏でのドルトムント退団と他クラブへの移籍を決断したという。ギラシの現在の契約には、今年7月以降に移籍金3500万ユーロ(約64億円)以上のオファーが来れば契約を