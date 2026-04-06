今夏にMFのポジションを補強すると思われるマンチェスター・ユナイテッド。現在、第一候補として名前が挙がるのはノッティンガム・フォレストMFエリオット・アンダーソンであるようだ。フォレストは降格の可能性もあり、そうなった場合にイングランド代表MFを保持しておくのは難しい状況となる。移籍金は1億ポンドを下らないと考えられており、マンUは同選手を獲得するために資金をかき集めなければならない。英『Mirror』は、1億