●あす7日(火)明け方頃は一時雨 日中は天気回復も北風ヒンヤリ●県内は水～木曜日で多くの公立学校が入学式 サクラの花はギリギリ持ちこたえるか？●木曜午後～金曜は本降りの雨に この雨でサクラシーズンはファイナルへ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 県内は、4日(土)は発達しながら低気圧が通過して、雨風激しい天気に見舞われました。先週早いうちに満開を迎えていたサクラには少々厳しい雨風でしたが、沿岸部中心