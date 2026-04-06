北海道稚内市の沖合で４月４日、ダイバー９人が一時行方不明になった事故で、ツアー会社が取材に応じ、「船長が見ていた方向とダイバーが浮上した場所が逆だった」と話しました。今回の一時９人が行方不明になった事故ですが、本来は午前１０時ごろにこちらの行方不明位置でダイビングを終了し、船に上がる予定でした。しかし、船長が見ている場所と逆の位置にいたため、気付かれずにそのままおよそ５.４キロ流