国民民主党石川県連は、2027年4月の統一地方選挙に向け、候補者7人の擁立を目指す方針を確認しました。6日に開かれた国民民主党県連の常任幹事会には、代表の小竹凱衆議院議員や粟森慨金沢市議らが出席し、2027年に行われる春の統一地方選挙の方向性について話し合いました。国民民主党は、5日の党大会で地方議員を現在の340人から700人に大幅に増やす目標を掲げ、これを受け県内でも統一地方選挙に向けて、県議や市議、町議の候補