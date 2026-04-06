任期満了に伴う石川県津幡町の町長選挙は5日投開票が行われ、新人の吉田克也さんが初当選を果たしました。今後は教育長としての経験を活かし子育てしやすい町政運営に取り組みたいと決意を新たにしました。新人2人が立候補し16年ぶりの選挙戦となった津幡町長選は5日投開票が行われ、新人の吉田克也さんが9，399票を獲得し初当選を果たしました。吉田さんは現職の矢田富郎町長の後継として出馬。町政の継承と発展を訴え8800票余り