「ボート記者コラム仕事・賭け事・独り言」津田陸翔（２５）＝広島・１２９期・Ａ２＝が履いているパンツがこれです。パンツにはお笑い芸人「ダイアン津田」の似顔絵があしらわれています。本人は「ボート選手になる前から好きで選手になったら作ろうと決めていた」そうだ。特に返信を期待していたわけではないが、パンツに顔写真や似顔絵を使いたいということをインスタのＤＭに送ったところ、返信が来て、本人から使用の許