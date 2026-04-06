バルセロナがアル・ヒラルからレンタル加入中のポルトガル代表DFジョアン・カンセロについて、完全移籍への移行を目指しているようだ。5日、『ムンド・デポルティーボ』や『スポルト』など複数のスペインメディアが伝えている。ベンフィカやバレンシア、インテル、ユヴェントスを渡り歩いた後、2019年夏にマンチェスター・シティへ加入したカンセロ。ジョゼップ・グアルディオラ監督のもとで“偽サイドバック（SB）”として輝