東京都の小池百合子知事（右）と面会する、日本ラグビー協会の土田雅人会長＝6日、都庁日本ラグビー協会の土田雅人会長が6日、東京都庁で小池百合子知事と面会し、開催地として立候補している2035年ワールドカップ（W杯）の招致活動について「国立競技場（東京・MUFGスタジアム）は当然のことながら、主要会場の一つとなる。応援していただきたい」と協力を呼びかけた。元日本代表の流大（東京SG）も同席した。19年W杯日本大会