「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝と対戦する同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝が６日、東京都内で公開練習を行った。「天心選手は素晴らしいファイターで、若くて将来のある選手。天心選手も私に勝ちたいと思うが、私も彼に絶対に勝たないといけない。（天心戦は）世界王者に