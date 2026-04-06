◆プロボクシング▽ＩＢＦ女子世界アトム級（４６・２キロ以下）王座決定戦１０回戦同級１位・山中菫―同級３位・鵜川菜央（４月７日、東京・後楽園ホール）ＩＢＦ女子世界アトム級王座決定戦１０回戦の前日計量が６日、東京・文京区のｂｌｕｅ―ｉｎｇＤＩＳＣＯＶＥＲＹで行われ、同級１位・山中菫（２４）＝真正＝がリミットを３００グラム下回る４５・９キロ、同級３位・鵜川菜央（３０）＝三迫＝が４６・０キロでクリ