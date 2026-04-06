なでしこジャパン（日本女子代表）のアシスタントコーチを退任したリア・ブレイニー氏が、なでしこジャパンへの思いを綴った。6日、日本サッカー協会（JFA）はブレイニー氏との契約満了を発表。先日退任が発表されたニルス・ニールセン監督に続き、なでしこジャパンを離れることとなった。オーストラリア出身のブレイニー氏は、現役時代はオーストラリア女子代表としても活躍。引退後は、Uー20オーストラリア女子代表のアシ