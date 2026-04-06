ボートレース福岡のヴィーナスシリーズ第1戦「マクール杯」は6日の最終日12Rで優勝戦が行われ、絶好枠の高憧四季（26＝大阪）がコンマ13のスタートから逃げ切って1着。昨年11月17日の三国ヴィーナスシリーズ第17戦以来となる通算5回目の優勝を飾った（福岡では初）。2着に倉持莉々、3着は池田奈津美が入り3連単＜1＞＜3＞＜6＞は3850円（16番人気）。スタート展示が14（平川香織）5（川野芽唯）6/2（竹井奈美）3で本番は12356/