参院予算委の集中審議で答弁する高市首相＝6日午前高市早苗首相は6日の参院予算委員会で、2026年度補正予算案を編成する考えがあるかどうか問われ、駄じゃれで切り返す一幕があった。安倍晋三元首相が新型コロナウイルス禍を受け、20年度当初予算成立前に補正予算案の必要性を示唆したとの指摘に「『その手は桑名の焼きはまぐり』だ。26年度当初予算が成立しないうちに補正予算を話すことはない」と述べた。国民民主党の足立康史