江戸川区出身のＳｎｏｗＭａｎ佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太の３人による初の冠番組「ＳｎｏｗＭａｎ佐久間渡辺宮舘の江戸川会」（ＴＢＳ系）が３日、放送され、江戸川区出身の俳優・岡田将生がゲスト出演した。岡田と１７日スタートの金曜ドラマ『「鎖ブラザーズ」（ＴＢＳ）で共演する女優・中条あやみも途中から参加。宮舘をスーパーで見かけたことがあると明かした。中条は「舘様、某スーパーマーケットで、