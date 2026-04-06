【漫画】本編を読む故人に思いを馳せる時間は、どこか切なく、それでいて温かい――。人気イラストレーター・しばたまさんが、フォロワーから寄せられた体験談を漫画化した『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』。本稿で紹介するのは、亡き祖母が愛したフレンチ店で起きた胸に残る一幕だ。体験談を寄せたのは19歳の時に大好きな祖母を病気で亡くした女性。家族全員が深い悲しみに包まれる中、母親がふと「今度の週末お