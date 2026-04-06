【パラッパラッパー ぬいぐるみ】 4月中旬 展開開始予定 ドウシシャは、プライズ賞品「パラッパラッパー ぬいぐるみ」2種を4月中旬にクレーンゲームにて展開開始する。 本製品は「パラッパラッパー」に登場する「パラッパ」を2種の表情で再現したぬいぐるみ。Aタイプはニヤリと笑ってクールな表情、Bタイプは流し目で微笑んだものとなっている。サイズは