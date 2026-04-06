岡山市 午後6時ごろ 7日(火)は朝から昼前まで雨が降りそうです。ただ午後から天気は回復し、岡山・香川の各地で日差しが届きそうです。 最高気温は16℃前後にとどまりそうです。6日(月)より7℃ほど下がりそうなので、気温の差にご注意ください。 この先1週間の岡山市の天気をみますと8日(水)は晴れ、9日(木)と10日(金)は雨、11日(土)と12日(日)は晴れと、変わりやすい天気になりそうです。特に、10日は雨脚が強く