サクラが満開紫雲出山三豊市詫間町大浜 香川県の桜の名所、「紫雲出山」の桜が満開になりました。6日は曇り空でしたが美しい桜を楽しむことができました。 三豊市にある「紫雲出山」。この時期、山頂に登ると…… （柳下遥リポート）「紫雲出山の桜も満開になりました！瀬戸内海と満開の桜を一望することができます！」 約1000本の桜がほぼ満開となっています。6日は上空に雲が広がっていましたが