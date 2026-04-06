透明感あふれる肌を目指したい方に朗報♡SK-IIから、ブライトニングケアシリーズ「ジェノプティクス」に新アイテムが登場しました。紫外線や乾燥など、日々の肌悩みに寄り添いながら、内側から輝くような肌印象へ導くラインナップ。スキンケアとメイクの両方をサポートするアイテムで、毎日のケアを格上げしてみてください♪ 透明感を引き出すスキンケア設計 新たに登場したアイテムには、SK-II独自のピテラ&