イラン情勢の悪化による原油やナフサの供給不安が現場を直撃しています。ただ、政府は、ナフサは半年分を超える在庫を確保できていると強調しています。群馬県太田市にある工場。こちらで作られていたのは大量の納豆容器です。村山製作所村山泰義 社長「これはポリスチレンを発泡させたシートで、納豆容器や弁当箱、カップラーメンの丼ぶりの材料になる」こうした商品の元となるのが「ナフサ」です。しかし、その「ナフサ」