東日本大震災から今年で15年。きょうから天皇皇后両陛下と愛子さまが福島県の被災地を訪問されています。福島第一原発のある双葉町を皇室が訪問するのは、震災後、初めてです。きょう午前、JR福島駅に到着された両陛下と愛子さま。ご一家そろって被災地を訪問されるのは、今回が初めてです。駅の外では、訪問を心待ちにしていた多くの人が集まっていました。今回ご一家は1泊2日の日程で沿岸の自治体を訪問し、原発事故の爪痕と向き