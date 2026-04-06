国会内で開かれた超党派の「社会保障国民会議」の実務者会議＝6日午後消費税減税や給付付き税額控除を協議する超党派の「社会保障国民会議」の実務者会議が6日、国会で開かれた。税や社会保険料の負担割合が世帯ごとにばらついているとして、与野党の参加者が給付付き税額控除の導入に向けた論点を話し合った。平均年収を下回る子育て世帯の負担が特に重いとする試算を踏まえ、具体的な制度設計に入るよう有識者に要請した。給