【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は５日、イランがホルムズ海峡を開放しなければ発電所を破壊すると警告している期限について、「７日夜」（日本時間８日午前）とする考えを示した。これまでは「６日夜」（同７日午前）を期限とし、イランに米国の要求を受け入れるよう求めていた。イラン軍は５日、ホルムズ海峡の完全封鎖を含む対抗措置を発表し、米国を強くけん制した。トランプ氏は５日の米紙ウォール・ストリ